Maia Sandu pleacă în Japonia și SUA: Va participa la Conferința Internațională Anticorupție

14:20

200 de tineri au absolvit programul național online de educație antreprenorială Startup School, realizat cu susținerea Orange Systems, hub-ul IT al Orange, în parteneriat cu acceleratorul de inovație și antreprenoriat Dreamups. Pe parcursul a 6 săptămâni, participanții au învățat bazele antreprenoriatului tehnologic și au aplicat cunoștințele obținute în crearea propriului startup. Cele 27 de echipe […] The post Orange Systems – partener fidel al programului național de educație antreprenorială pentru tineri, Startup School appeared first on NewsMaker.