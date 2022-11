Guvernul a aprobat ca femeile să primească și salariu, și indemnizație în concediul de maternitate

14:00

Pentru al treilea an consecutiv, Primăria Chișinău va oferi gratuit cadouri cu dulciuri copiilor din grădinițe, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În total, 31 831 de cadouri vor ajunge în grădinițele din capitală. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban. Dulciurile sunt însoțite de certificate de conformitate. Costul cadoului per copil este de… Articolul Pentru al treilea an consecutiv, copiii de la grădinițele din Chișinău vor primi cadouri cu dulciuri apare prima dată în Suntparinte.md.