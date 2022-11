În spațiile verzi vor putea fi amplasate obiective de infrastructură, compatibile cu destinația acestora

21:30

Dwayne Johnson, cel mai bine plătit actor din lume pentru al doilea an consecutiv Actorul Dwayne Johnson, fost practicant de wrestling, şi-a menţinut poziţia în fruntea clasamentului celor mai bine plătiţi actori din lume, pentru al doilea an consecutiv, potrivit unui top anual dat marţi publicităţii de revista Forbes, informează Reuters. Johnson, supranumit ''The Rock'' după numele din ringul de lupte, a câştigat 87,5 milioane de dolari în intervalul 1 iunie 2019 - 1 iunie 2020, potrivit Forbes...