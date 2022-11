Rusia acuză SUA de „comportament toxic”, după ce s-a retras din discuţiile privind controlul armelor nucleare

14:00

R. Moldova va deține Președinția-în-Exercițiu în cadrul Inițiativei Central Europene pentru anul 2023. În cadrul unei întrevederi cu secretarul general al ICE, Roberto Antoneone, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că este un pas important pentru R. Moldova, în mod special acum, când are statut de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană, transmite IPN. Șeful legislativului a menționat că R. Moldova are o agendă ambițioasă de reforme pentru anul 2023. „În ultimul an auto...