Primăria din Odesa aprobă demontarea monumentului Ecaterinei a II-a a Rusiei

09:05

„Am participat la Reuniunea Liderilor de la München - un format al Conferinței de Securitate de la München. În discursul de deschidere a sesiunii „Dark Clouds Over the Black Sea? Regional Security in Flux”, am vorbit despre consecințele sociale și economice ale războiului din Ucraina pentru Republica Moldova”, a scris premierul Natalia Gavrilița într-o postare pe Facebook.