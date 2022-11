Permisele moldovenești ar putea fi recunoscute în Lituania

14:30

Tarifele la apă și canalizare pentru municipiul Chișinău vor fi majorate. CMC a aprobat un tarif mediu provizoriu de 23,69 lei, care va fi valabil până la avizul ANRE. Astfel, tariful aprobat de CMC pentru consumatorii casnici este de 22,93 lei metru cub, iar pentru consumatorii non- casnici de 26,58 lei metrul cub.