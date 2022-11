Ministrul de Externe, la Reuniunea NATO: R. Moldova are nevoie de prieteni

10:50

O femeie din Florida, SUA, a dat in judecata un producator de alimente pentru ca prepararea unui fel de mancare la cutie dureaza mai mult decat scrie pe ambalaj. Ea cere despagubiri in valoare de 5 milioane de dolari. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe 18 noiembrie, Amanda Ramirez a dat in judecata compania Kraft … Articolul O femeie cere cinci milioane de dolari despăgubiri pentru că gătirea unui produs durează mai mult decât scrie pe ambalaj apare prima dată în ZUGO.