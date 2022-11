METEO/ Sfârșit de toamnă cu cer variabil, fără precipitații și temperaturi de +6°C

20:00

Prim-ministra Natalia Gavrilița a participat astăzi, 29 noiembrie, la Reuniunea Liderilor de la München, care se desfășoară la București, și care este un format al Conferinţei de Securitate de la München. Șefa Guvernului de la Chișinău a vorbit în cadrul sesiunii „Dark Clouds Over the Black Sea? Regional Security in Flux”, despre consecințele sociale și economice ale războiului din Ucraina pentru Republica Moldova.