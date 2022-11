Moldova a preluat Președinția-în-Exercițiu pentru 2023. Grosu: „Am întreprins pași importanți”

16:40

Fostul șef de stat Igor Dodon a venit cu unele clarificări în urma declarațiilor sale cu privire la bombardamentele Federației Ruse în Ucraina. Dodon spune că nu a condamnat niciodată agresiunea unei țări împotriva alteia. O va condamna, spune el, doar dacă Moldova va fi atacată. Cât despre bombardamentele din Ucraina, Dodon menționează că „pentru […]