Moldova vrea să întoarcă pisaniile lui Ștefan cel Mare din Herson. Ministrul Culturii: „Se pot pierde irecuperabil în bombardamente”

Ministrul Economiei Dumitru Alaiba promite transparență maximă în instituția pe care o conduce și deschidere pentru presă. Acesta a anunțat că șeful său de cabinet este Gicu Haret, un bărbat cu experiență de muncă doar în sectorul privat. „Faceți cunoștință, acesta este șeful meu de cabinet. Pe Gicu Haret l-am cunoscut vreo opt ani în […]