O avocată a cerut 1500€ pentru amnistierea unui tânăr. Ce pedeapsă i-a aplicat instanța

Centrul de Informații GENDERDOC-M, în parteneriat cu Terre des Hommes Moldova, cu suportul financiar al The World Childhood Foundation, a efectuat un studiu privind analiza problemelor cu care se confruntă adolescenții LGBT+ din Republica Moldova. La studiu, condus de Magenta Consulting, au participat adolescenți LGBT+ cu vârsta de 15 – 19 ani. Discuțiile au avut […]