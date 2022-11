Se scumpesc țigările, în special în Europa de Est

09:50

Oportunități de corupție oricând există când e puțină transparență și atunci când factorul uman este impropriu, declară Iulian Rusu, directorul Centrului Național Anticorupție, la Vocea Basarabiei. Pentru a consolida unii actori din sectorul energetic, am decis, deși am foarte puține resurse umane, să detașezi o persoană. Mai multe nu-mi pot permite, din păcate, dar este […]