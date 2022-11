Alaiba: Moldova rămâne a fi una dintre cele mai corupte țări din Europa, chiar dacă la conducere avem oameni onești

12:00

Fostul director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) Serghei Demcenco va comparea pe banca acuzaților. El este învinuit de falsuri în declarația de avere. Mai precis, acesta ar fi omis să indice bunuri de peste 1.000.000 lei. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a dosarului de învinuire […]