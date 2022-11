VIDEO // Ar fi furat peste 4 000 de euro dintr-o mașină. Un tânăr recidivist din Chișinău, reținut de polițiști

09:50

Prim-ministrul Natalia Gavrilița întreprinde astăzi o vizită de lucru la București, unde va participa la Reuniunea Liderilor de la München. Potrivit unui comunicat al Executivului, șeful Guvernului de la Chișinău va deschide sesiunea de marți, „Dark Clouds Over the Black Sea? Regional Security in Flux”, cu un discurs tematic. Reuniunea Liderilor de la München se desfăşoară cu uşile închise, în baza regulilor de tip Chatham House, iar invitați sunt încurajați să se implice activ și să participe l...