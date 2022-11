Stoltenberg, la Bucuresti: „NATO este pregatita sa apere fiecare centimetru de teritoriu aliat. Cu totii platim pretul pentru razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, dar pretul nostru este in bani, in timp ce ucrainenii platesc cu sange”

11:50

Compania HORUS, despre avaria blocului energetic nr. 3 al Termoelectrica: „Incidentul nu are nimic in comun cu caietul de sarcini care l-am realizat in cadrul programului de reparatii. Daca atacurile catre companie nu vor inceta, vom retrage tehnicienii si inginerii de la Termoelectrica” - VIDEO