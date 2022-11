Cum îţi dai seama că un ou este stricat: Cel mai simplu mod, dezvăluit de bucătarii profesionişti

09:50

Prim-ministra Natalia Gavrilița participă marți, 29 noiembrie, la Reuniunea Liderilor de la München, care se desfășoară la București și care este un format al Conferinţei de Securitate de la München. Șefa Guvernului de la Chișinău va deschide sesiunea de marți, „Dark Clouds Over the Black Sea? Regional Security in Flux", cu un discurs tematic.