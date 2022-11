Prețul motorinei și al benzinei scade semnificativ – Surpriză pentru 30 noiembrie

13:50

Cartea Recordurilor Guinness World Records a desemnat-o pe Flossie, o pisică din Orpington, drept cea mai bătrână din lume. Animalul de companie are 26 de ani, ceea ce înseamnă, în ani omeneşti, venerabila vârstă de 120 de ani. Stăpâna lui Flossie, Vicki Green, a descris pisicuţa cu cele mai frumoase cuvinte.