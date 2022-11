Andrei Spînu: „Există riscul de deconectări de la energia electrică în toată țara”

15:10

– Cât de necesară este acum o lege a lustrației în Republica Moldova? În ce relație ați fost cu KGB? Eu am cunoscut activitatea acestei instituții pe două exemple; pe propria piele, când am fost urmărit și amenințat de câțiva ofițeri KGB la sfârșitul anilor 80. Despre asta am scris în cărțile mele […] Articolul Etica lustrației//Ion Țurcanu: „Adoptarea acum a unei legi a lustrației mi se pare o idee ruptă de realitate” apare prima dată în Gazeta de Chișinău.