Imagini virale cu soldați ucraineni dansând pe muzică moldovenească de petrecere

15:40

Dodon, întrebat dacă condamnă bombardamentele: „Evident, am rămas fără lumină” După nouă luni de la începerea războiului Rusiei în Ucraina, fostul președinte Igor Dodon, a pomenit pentru prima oară despre „bombardamentele Federației Ruse asupra infrastructurii energetice a Ucrainei”. „Este foarte tragic pentru noi, pentru că din cauza la aceste bombardamente a Federației Ruse asupra Ucrainei noi am rămas fără lumină electrică și pentru noi asta este foarte grav”, a declarat Igor Dodon într-un in...