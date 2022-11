Igor Dodon își contiunuă vizitele prin țară – CSJ a respins recursul procurorilor de a-l menține pe ex președinte în arest la domiciliu

Fostul președinte al R.Moldova, Igor Dodon, rămâne sub control judiciar. Magistrații Curții Supreme de Justiție au respins recursul depus de procurori cu privire la schimbarea măsurii preventive în privința ex președintelui. Igor Dodon are interdicția de a părăsi țara. Ela declarant că va continua să se întâlnească cu oamenii prin raioane și că se gândește ...

