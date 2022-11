Condamnă sau nu prea? Dodon, despre războiul declanșat de Rusia: „Niciodată n-am condamnat agresiunea cuiva. Dacă Rusia atacă Transnistria, eu am să-i condamn”

19:10

În 1997, militari ai Armatei Naționale au început să participe la misiuni de pacificare sub egida OSCE, NATO, la misiunile ONU, precum şiîncadrul Departamentului ONU pentru operaţiuni demenţinere apăcii (DPKO) din New York, SUA. În luna în care scriem despre securitate, am vorbit cu şefului Direcţiei Planificare Strategică din Marele Stat Major, colonel Sergiu Vicol, despre stabilirea misiunilor de pacificare, care sunt riscurile la care se supun militarii, ce instruiri trec aceștia și cât timp le ia pentru a fi certificați.