Ministrul de Externe din Belarus ar fi fost otrăvit de FSB

11:10

În urma deconectării electricității, spitalele din Republica și-au continuat activitatea, fără a se înregistra vreun caz ieșit din comun. Operațiile au continuat sub includerea automată a generatoarelor, ventilatoarele și monitoarele în secțiile terapie intensivă au lucrat. Precizările au fost făcute într-o postare pe Facebook de ministrul Sănătății, Ala Nemerenco. Ala Nemerenco a precizat că din 59 [...] The post Ala Nemerenco, despre deconectările de energie electrică: Operațiile au continuat appeared first on politics.md.