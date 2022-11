VIDEO | Tâlhărie ziua în amiza mare la Bălți. Făptașul purta mască și a amenințat o femeie cu cuțitul

17:00

31 de km de drum, de pe traseul Soroca- Arionești, vor fi reparați cu ajutorul European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Anunțul a fost făcut de vicepremierul Spînu, pe pagina sa oficială de facebook. ,,Am mers la Edineț să văd traseul Soroca- Arionești care urmează a fi reparat. Acest drum trebuia să fie dat […]