(VIDEO) 28 noiembrie – 104 ani de la Unirea Bucovinei cu Patria-Mamă

12:10

În Chișinău iluminatul stradal nu va mai fi deconectat în orele de vârf. Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, nu mai consideră oportună deconectarea iluminatului stradal seara, din cauza riscului sporit al accidentelor și ținând cont de siguranța oamenilor.„Este întuneric, ceea ce am văzut în aceste zile. Este nesigur atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni. Nu putem în Chișinău lăsa copii să meargă prin beznă pentru că tot felul de specialiști de pe Facebook ne înseamnă la solidaritate și să stingem becurile, lumina. Plus, dacă nu ați știut, la toate obiectivele din capitală – pe străzi, în parcuri, în ogrăzi – becurile sunt de tip LED”, a declarat Ion Ceban la ședința operativă de la Primărie.Primarul s-a arătat nemulțumit că în Chișinău s-au făcut economii, dar în celelalte localități - nu. „Nu avem nevoie să economisim circa 15 mii de lei pe zi într-o capitală cu circa un milion de locuitori. Persistă riscul sporit al accidentelor. E vorba de siguranța oamenilor, siguranța copiilor. Situația criminogenă este în creștere și acest lucru îl certifică orice date pe care le puteți primi de la Ministerul Afacerilor Interne”, a spus primarul.Comisia municipală pentru Situații Excepționale urmează să se convoace pentru a emite o decizie privind iluminatul stradal.„Este întuneric, ceea ce am văzut cu toții în aceste zile este nesigur atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi. Nu voi lăsa copiii să meargă prin beznă pentru că voi ne îndemnați să stingem becurile. În plus, în Chișinău, dacă nu ați știut, la noile obiective, pe mai multe străzi, în ogrăzi, în parcuri, am schimbat becurile de tip led. Explic ce spun specialiștii: Volumul de energie electrică pentru iluminarea orașului pentru o oră pe zi, total timp de 7 zile, este de 0.02% din volumul total de energie electrică consumată pe țară timp de o săptămână, ceea ce este un volum neînsemnat. Și având în vedere riscurile care sunt în perioada de seară când toți oamenii, copiii merg spre casă, cred că nu mai este oportună deconectarea iluminatului stradal seara, fiindcă riscul sporit al accidentelor, siguranța oamenilor este cu mult mai prioritară”, a menționat primarul.Anterior, s-a decis ca iluminatul public în oraș să se deconecteze cu o oră mai devreme – ora 06.00 și să se conecteze cu o oră mai târziu – ora 20.00.