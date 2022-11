(FOTO) PAS a discutat la Congresul politic despre alegerile locale din 2023

08:30

Președintele de onoare al Asociației pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului (A.S.I.C.S.), Plamen Milanov, a transmis Excelenței Sale, Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Marco Șevcenko, un lot de produse medicale pentru chirurgie. Donația este un act de solidaritate cu poporul ucrainean și are drept scop susținerea eforturilor medicilor din țara vecină, de a salva vieți. […]