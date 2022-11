Protest și contraprotest în centrul capitalei. Transportul public este redirecționat

09:40

14 oameni au murit, duminica, in urma unei alunecari de teren care s-a produs chiar in timp ce victimele participau la o inmormantare in capitala Camerunului, Yaounde. Anuntul despre tragicul eveniment a fost facut de guvernatorul regiunii, conform Reuters, citat de StirileProTV. „Transportam cadavrele la morga spitalului central, in timp ce …