LIVE Simpatizanții lui Șor protestează, troleibuzele sunt redirecționate. NewsMaker discută cu manifestanții

17:30

Două persoane, printre care un angajat al Serviciului Vamal, au fost reținute de oamenii legii pentru introducerea ilegală în țară a articolelor vestimentare în valoare de peste 700.000 lei, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Perchezițiile au avut loc joi, în municipiile Chișinău și Ungheni. Urmare a acestora, au fost ridicate dispozitive de […] The post Două persoane, printre care un angajat al Serviciului Vamal, reținute. Ce acuzații li se aduc appeared first on NewsMaker.