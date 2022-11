S-a lăsat de Putin? Dodon condamnă bombardamentele Rusiei în Ucraina și spune ”mulțumesc” România

12:00

Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au prelungit, miercuri, cu încă 20 de zile măsura de arest la domiciliu în privința vicepreședintei partidului politic ȘOR, Marina Tauber. Aceasta a declarat, la ieșirea din instanță, unde o așteptau câteva zeci de susținători, că prin această decizie s-ar dori îndepărtarea ei de la organizarea protestelor antiguvernamentale. Aceasta a ...