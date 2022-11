Bărbatul din Tiraspol, condamnat pentru postarea despre Ucraina și Transnistria, a încercat să se sinucidă. Ce spune soția lui

12:20

Cetățenii Republicii Moldova au spus câtă încredere au în personalitățile politice din țara noastră. În preferințele populației sunt: Igor Dodon, Ion Ceban și Maia Sandu. Cetățenii moldoveni au fost întrebați câtă încredere au în următoarele personalități politice: în Igor Dodon – au „foarte multă încredere" și „oarecare" încredere – 40,4% din respondenți, Ion Ceban – […]