A semnat ”contractul vieții” cu soția sa și a devenit ”idolul microbiștilor din toată lumea”: ”Va plăti scump”

Cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut la cel mai mic nivel al acestui an, datorită valului de proteste din China Cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut la cel mai mic nivel al acestui an, datorită valului de proteste din China care afectează cererea. Petrolul european, sub 82 dolari/baril. În China, protestele împotriva restricțiilor pentru limitarea răspândirii coronavirusului s-au extins în marile orașe Beijing și Shanghai. Față de primele manifestații, acum chinezii au...