Stimulentele financiare acordate angajatorilor – soluția propusă de Guvern pentru munca legală

17:10

Publicația The Travel clasează Transilvania pe locul 1 în topul destinațiilor de vacanță iarna. Conform jurnaliștilor, regiunea din România este surprinzător de romantică. „Călătorii care ajung în România ar trebui să meargă și în afara Bucureștiului și să includă Transilvania în planurile lor”, este sfatul pe care îl oferă publicația The Travel, citată de Libertatea, […] Articolul Surprinzător de romantică! O regiune din România, pe primul loc în topul destinațiilor de iarnă al The Travel apare prima dată în Realitatea.md.