Confruntări violente în India cu zeci de polițiști răniți. Protestatarii cer oprirea unui mega-proiect

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, spune că municipalitatea a fost avertizată că astăzi poate rămâne și fără apă. Edilul afirmă că au fost aduse argumentele tuturor autorităților centrale și responsabile că SA „Apă Canal Chișinău" nu mai poate face față prețurilor mari la energia electrică și gaze naturale, transmite IPN.