10:30

Deşi situaţia de pe front arată neputinţa armatei de la Moscova, oficialii Rusiei spun că „nu există nicio îndoială cu privire la succesul operaţiunii militare speciale”. Rusia nu are nicio îndoială cu privire la succesul operaţiunii sale militare speciale din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus acest lucru în timpul unei ... Aroganţa fără limite a Kremlinului. Declaraţie optimistă despre război The post Aroganţa fără limite a Kremlinului. Declaraţie optimistă despre război appeared first on Politik.