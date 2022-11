Oamenii de ştiinţă au aflat de ce bărbații îmbătrânesc mult mai repede decât femeile

14:40

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat luni, înaintea Conferinţei ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, desfăşurată la The post ULTIMA ORĂ | Aurescu: Republica Moldova are nevoie de granturi acum, nu de împrumuturi first appeared on NEXTA.