Lukașenko cere Kievului să negocieze cu Moscova și să renunțe la precondiții: „Mai ales atunci când discută cu gigantul Rusia”

10:40

Mercenarii din gruparea militară privată Wagner, trimiși oficial în Mali pentru menținerea păcii, au comis, în primul an petrecut în statul african, crime în masă, violuri, jafuri și atacuri asupra civililor, arată un raport întocmit de analiștii implicați în proiectul All Eyes on Wagner (AEOW), scrie publicația rusă independentă Meduza, preluata de Libertatea. All Eyes on Wagner a colectat informații despre activitatea grupării – care este implicată acum în războiul din Ucraina – din surse desc...