Dragalin: Nu am informații că cineva din instituția mea are probleme mari de integritate. Nu știu cine a vorbit despre oameni corupți în PA, dar eu am încredere în colectiv

Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, susține că nu are informații că cineva din instituția ei are probleme de integritate. „Nu știu cine a vorbit despre oameni corupți în PA, dar eu am încredere în colectiv”, a declarat Dragalin la Cutia Neagră de la TV8.

