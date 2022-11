Elevii din Moldova au câștigat o medalie de aur și două medalii de bronz la un concurs internațional de programare

18:15

Stereotipurile de gen și violența în familie au devenit și mai mari provocări în contextul crizelor actuale, determinate de război și migrație. Pentru a sensibiliza opinia publică privind fenomenul violenței domestice și promovarea mesajului de zero toleranță față de violența în bază de gen, este organizată cea de-a doua ediție a evenimentului „ALTFEL de modele. ALTFEL de discursuri”. Ediția din acest an are genericul „Oameni pentru Oameni” și reunește șase vorbitori din diverse domenii, precum justiție, medicină, psihologie și antreprenoriat. Evenimentul a avut loc online și a fost organizat de Centrul de Drept al Femeilor, împreună cu Institutul pentru Inițiative Sociale și Familie și cu suportul financiar al Suediei. Сообщение „ALTFEL de modele. ALTFEL de discursuri”: Urmărește șase discursuri motivaționale despre violența în familie și egalitatea de gen появились сначала на #diez.