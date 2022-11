Ministrul belarus de Externe a decedat

17:50

Cinci spitale din Republica Moldova nu dispun de generatoare electrice, iar altele au generatoare care acoperă parțial necesitățile. Datele au fost publicate de ministrul Sănătății Ala Nemerenco, care a precizat că este nevoie de minimum încă 55. Potrivit ministrului Sănătății, în prezent, din 59 spitale republicane, municipale și raionale, nu dispun de niciun generator: -Spitalul de Psihiatrie […] The post Cât de pregătite sunt spitalele din Moldova pentru penele de curent? Cinci nu dispun de niciun generator electric appeared first on NewsMaker.