Energia electrică a fost restabilită în orașul Herson. Kievul încă are probleme

17:50

Visul de a-mi cumpăra o trotinetă mi-a apărut sâmbăta trecută, când am întâlnit-o pe doamna Nadia în oraș. Doamna Nadia mi-a fost profesoară de biologie la școală și are 80 de ani. O hoașcă zbură pe lângă mine pe trotinetă, dar frână la stop, așteptând să se facă verde. Între timp, am ajuns și eu la intersecție și am recunoscut-o. Era doamna Moraru. Doamna Nadia Moraru, fosta mea profesoară de biologie. Nadejda Mihailovna, așa cum îi spuneam pe vremea când îi eram elev. Stătea cu un picior pe tr...