Medicul Silvia Ibriciuc: „Viața după COVID este diferită”

10:10

Dacă se constată că avaria de la Termoelectrica a fost tăinuită intenționat de conducerea țării, șeful întreprinderii și ministrul de resort ar trebui demiși. Opinia a fost expusă de comentatorul politic Valeriu Pașa, potrivit căruia secretizarea avariei de la Termoelectrica în perioada în care Republica Moldova se află în situație... The post Pentru avaria de la Termoelectrica trebuie să existe responsabilitate politică, opinii appeared first on Portal de știri.