Oportunități pentru tineri în municipiul Chișinău

22:20

Indonezia scoate la licitaţie „Rezervaţia Widi”, un grup de peste 100 de insule tropicale nelocuite şi pune la dispoziţia cumpărătorilor experţi în dezvoltare turistică, pentru ca insulele să poată fi transformate în resorturi. Cele 100 de insule sunt răspândite pe o suprafaţă de 10.000 de hectare, au împreună aproximativ 150... The post Indonezia scoate la licitație peste 100 de insule nelocuite. Zona urmează să fie dezvoltată pentru turism appeared first on Portal de știri.