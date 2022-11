Europa s-ar putea confrunta cu o criză a gazelor în iarna 2023-2024, avertizează şeful Agenţiei Internaţionale a Energiei

13:20

Secretarul general al Guvernului, Dumitru Udrea, a demisionat. Potrivit premierului Natalia Gavrilița, funcționarul are o oportunitate mai bună în carieră, transmite IPN. Șefa executivului nu a precizat despre ce oportunitate este vorba. Însă a spus că, de la bun început, a convenit cu Dumitru Udrea că el vine în funcție...