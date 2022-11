În Cipru sau nu chiar? Veronica Dragalin: „Noi nu cunoaștem unde exact se află Vladimir Plahotniuc”

10:40

Noul ministru al Economiei, Dumitru Alaiba, l-a demis pe Anatolie Melenciuc, directorul Institutului Național de Metrologie, peste o zi de muncă. Acum un an, Melenciuc a fost demis și de Sergiu Gaibu, dar restabilit în funcție, cu două săptămâni în urmă, printr-o decizie a Curții de Apel Chișinău. „A fost numit ilegal, fără organizarea unui concurs, cum cere legea. De asemenea, nu are experiență, nu are studii tehnice sau experiență managerială relevantă”, a scris Alaiba, pe pagina de Facebook.