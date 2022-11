Putin: Rusia își va „atinge obiectivele” în Ucraina

13:20

Sunt Veronica. Sunt la spital. Am nimerit într-un grav accident de mașină. Mi-am pierdut telefonul și nu te pot suna. Îți scriu de la un alt telefon. De la telefonul medicului de gardă. De fapt, dânsul îți scrie, eu doar îi dictez. Eu nu pot să-ți scriu că am mâna fracturată. Mâna dreaptă și piciorul drept. A fost un accident foarte urât. A intrat un camion în mine. Nici nu știu cum de am supraviețuit. Vor să mă opereze. Să-mi scoată cioburile din cap, căci am intrat cu creștetul în parbrizul...