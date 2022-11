foto | Un actor cunoscut din serialul „Squid Game” a fost acuzat de abuz sexual

10:20

Ucraina, in special capitala sa Kiev, era si joi in mare parte privata de apa si electricitate, la o zi dupa un nou bombardament rusesc cu rachete si drone care au tintit infrastructura sa energetica. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Strategia Rusiei a fost calificata drept ”crima de razboi” de statele occidentale si de presedintele … Articolul Milioane de ucraineni încă nu au electricitate după ultimul raid aerian rusesc. Temperaturile au ajuns aproape de zero grade apare prima dată în ZUGO.