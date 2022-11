Noi percheziții în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă. Mai multe persoane, escortate pentru audieri

13:00

Primarul general Ion Ceban a ținut un discurs înflăcărat la tribuna Consiliului Municipal Chișinău. Acesta s-a revoltat în fața consilierilor PAS, care după părerea lui împreună cu ANRE ar crea dificultăți în ajustarea tarifelor pentru serviciul de apă și canalizare din capitală. Totodată, edilul i-a învinuit de politizarea subiectului, dar și i-a preîntâmpinat precum că […]