CA a avertizat public 6 servicii media audiovizuale de televiziune pentru ținuta lingvistică în programele de știri și dezbateri

The post CA a avertizat public 6 servicii media audiovizuale de televiziune pentru ținuta lingvistică în programele de știri și dezbateri appeared first on Consiliul Audiovizualului.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Consiliul Audiovizualului