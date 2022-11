Natalia Gavrilița: Am anunțat anterior că ne așteptăm că prețurile la energie electrică ar putea crește

Premierul Natalia Gavrilița a comentat o nouă solicitare a scumpiriiThe post Natalia Gavrilița: Am anunțat anterior că ne așteptăm că prețurile la energie electrică ar putea crește appeared first on Omniapres.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Omniapres