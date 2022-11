FSB: Rusia ar fi plănuit să atace Japonia

16:40

Un omagiu grănicerilor care și-au pierdut viața în Primul Război Mondial, a fost adus ieri, 21 noiembrie 2022, în cadrul inaugurării unui monument dedicat eroilor. Evenimentul este o dovadă că doar prin unirea forțelor și bunelor intenții, oamenii sunt cei care pot crea lucruri mărețe și lăsa urme în istoria țării. Potrivit Politiei de Frontieră [...]