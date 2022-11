Campionatul Mondial de Fotbal 2022. Iran învinge Țara Galilor cu două goluri marcate în minutele 90+8 și 90+11

10:25

Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor (ONU) este marcată, în fiecare an, la 25 noiembrie. În 2022, tema zilei este "UNITE! Activism to End Violence against Women & Girls", iar culoarea portocaliu, ce va îmbrăca principalele clădiri și repere ale orașelor, reprezintă un viitor mai luminos, eliberat de orice formă de violență îndreptată împotriva femeilor și fetelor.